VIOLÊNCIA

Suspeito de homicídio é preso em Jequié

As investigações apontaram que ele matou a facadas Nelinelton Eden de Souza, de 44 anos, no mês de fevereiro. “A vítima foi lesionada no dia 4, após um desentendimento banal com o autor, ficando ainda dois dias internado em um hospital da cidade”, explicou o coordenador regional de Jequié, delegado Roberto Leal.