CRIME

Suspeito de matar companheiro e roubar R$ 17 mil da vítima na Vila Canária é preso

Luis Alberto Ramos Conceição teria matado o namorado a facadas

Wendel de Novais

Publicado em 5 de setembro de 2024 às 10:09

Luis Alberto Ramos Conceição foi preso nesta manhã Crédito: Ana Albuquerque / CORREIO

Principal suspeito de matar o produtor Phillipe Alves de Santana, 29 anos, Luis Alberto Ramos Conceição foi apresentado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Phillipe foi encontrado morto com golpes de faca dentro de casa no dia 24 de agosto, no bairro da Vila Canária, em Salvador.

Desde a morte do produtor, família afirmou que suspeitava do envolvimento do namorado [Luis] de Phillipe no crime. Por conta das investigações iniciais, indícios fizeram com que Luis fosse preso temporariamente, seguindo mandado da 4° Vara Criminal, segundo fonte policial, que terá nome e cargo preservados.

Ainda de acordo com a fonte consultada pela reportagem, o assassinato não é o único crime pelo qual Luis é suspeito. "Além de esfaquear a vítima, ele teria se aproveitado da posição de companheiro para subtrair R$ 17 mil do Phillipe. Nas primeiras oitivas, no entanto, diz que foi a primeira vez que encontrou a vítima", completa.