CRIME

Suspeito de matar homem após briga por reforma de telhado na Bahia é preso no Rio

Inicialmente identificado como pedreiro, criminoso é suspeito de fazer parte de uma facção criminosa em Jequié

As investigações revelaram o plano de fuga do suspeito, que tinha como destino final uma comunidade no Rio de Janeiro. Ele é suspeito de fazer parte de uma facção criminosa em Jequié e, além do assassinato de Vitor Rubato, já havia sido envolvido em outro homicídio em 2012, segundo a polícia.