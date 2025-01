OPERAÇÃO RIVAIS

Suspeito de matar integrante de facção rival é preso em Camaçari

Crime ocorreu em dezembro de 2024

Conforme indicado pelas investigações policias, o suspeito foi listado como um dos envolvidos no crime por conflitos relacionados ao tráfico de drogas na região. "Informações colhidas ao longo da apuração indicam que a vítima se desentendeu com o acusado dias antes do homicídio, o que reforça a hipótese de premeditação. Com a prisão, as autoridades esperam obter detalhes que contribuam não apenas para esclarecer completamente o crime que vitimou Ronaldo Correia Lima, mas também para elucidar outros homicídios em Camaçari", explicou.