Suspeito de matar jovem na porta de casa no Uruguai tem prisão mantida

Audiência foi sobre porte ilegal de arma, e polícia suspeita de envolvimento em latrocínio

Maysa Polcri

Publicado em 15 de novembro de 2024 às 10:43

Roger Oliveira foi preso na quarta-feira (13) por receptação Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O suspeito de matar João Vitor Santos Silva, 17, em frente à porta de casa, no bairro Uruguai, na capital, teve a prisão mantida em audiência de custódia realizada na manhã desta sexta-feira (15). Apesar de Roger Oliveira Costa ser apontado pela Polícia Civil como o principal suspeito do assassinato, a audiência de custódia foi sobre porte ilegal de arma. A defesa nega que ele tenha envolvimento com a morte de João Vitor.

Na quarta-feira (13), Roger Oliveira Costa foi preso pela Polícia Civil durante o cumprimento de um mandato. O suspeito havia recebido o benefício da "saidinha", mas não voltou para a prisão. A polícia suspeita que ele tenha assassinado João Vitor durante o período em que estava foragido, o que ele nega.

Com Roger Oliveira, foram apreendidas duas motocicletas e uma pistola com numeração raspada. A advogada de defesa dele, Fernanda Andrade Silva, afirma que Roger tem provas de ter comprado uma das motos. A outra tem registro de roubo. Durante a audiência realizada nesta sexta-feira (15), a prisão foi mantida. Segundo Fernanda Andrade, Roger Oliveira prestou esclarecimentos sobre a morte de João Vitor, no Uruguai.

João Vitor Santos da Silva morreu após ser baleado na porta de casa Crédito: Reprodução

"O álibi dele é que ele estava dentro de casa, no dia do crime, com a mãe e a companheira dele. Solicitamos algumas filmagens no bairro onde ele mora para demonstrarmos que ele estava em casa", explicou a advogada. "Ele não está preso pelo latrocínio, mas acabou que foi ouvido sobre esse crime também", completou Fernanda Andrade.

A Polícia Civil considera que Roger Oliveira é o principal suspeito do crime, mas o inquérito, segundo a advogada, ainda não foi concluído. Segundo a polícia, Roger e outro homem, ainda não identificado, ambos de moto, abordaram João Vitor na porta de casa para roubar o celular da vítima, que sofreu disparos de arma de fogo.

Relembre o crime

Na ocasião, o pai do adolescente, Roberto Teixeira da Silva, contou que o filho estava voltando do trabalho e chegou a chamar por ele quando foi abordado pelos bandidos.

"Levaram a vida do meu filho na porta de casa. João estava voltando do trabalho dele em um hortifruti da Rua Direta do Uruguai. Quando teve o barulho do tiro, em seguida, ouvi João gritar 'meu pai'. Na hora que saí na janela, ele já estava no chão. Corremos para levar ele na UPA e lá, depois de uns 60 minutos, veio a notícia que ninguém queria ouvir", contou, um dia após o latrocínio (roubo seguido de morte).

Segundo familiares, a vítima foi atingida no pescoço pelo disparo realizado por um dos assaltantes. Roberto fala ainda que não chegou a ver os criminosos no momento em que foi dar socorro ao filho.