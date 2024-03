NORTE DA BAHIA

Suspeito de matar jovem quilombola é encontrado morto em matagal

O corpo do suspeito de ter assassinado Gleciene Jesus dos Santos, na última terça-feira (12), foi encontrado no em uma área de mata, no Centro da cidade de Jacobina, no Norte da Bahia, neste domingo (17). De acordo com a Polícia Militar, há indícios de que o homem teria cometido suicídio.