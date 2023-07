Suspeito de participar de roubo a policial civil no Centro de Salvador é preso

Um suspeito de participar do roubo a um policial civil no Centro de Salvador, no domingo (23), foi preso no final da manhã desta terça-feira (25). Ele foi autuado em flagrante por coação no curso do processo, resistência e ameaça após fugir da abordagem das equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), nas proximidades do Largo 2 de Julho.



Quando ouviu a voz de abordagem, o suspeito tentou correr, mas foi contido. Ele foi levado a uma unidade vinculada ao Deic, quando ameaçou a equipe e a vítima do roubo, diz a Polícia Civil, caracterizando a coarção. Ele foi ouvido e admitiu que pratica roubos frequentemente na região do Centro e Pelourinho.