MANDADO CUMPRIDO

Suspeito de praticar assaltos no centro de Salvador é preso

Um homem investigado por praticar assaltos em diversas localidades do centro de Salvador, foi preso por equipes da 1º Delegacia Territorial dos Barris, na terça-feira (23). Ele foi encontrado em uma residência no bairro do Engenho Velho da Federação.