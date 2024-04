REGIÃO METROPOLITANA

Dois homens são presos e adolescente é apreendido após assaltos em Candeias

No carro roubado foram encontrados celulares, dinheiro, cartões de crédito que foram subtraídos das vítimas

Dois homens foram presos e um adolescente apreendido durante uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na região de Candeias, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Os dois homens e o jovem de 16 anos são suspeitos de serem responsáveis por assaltos praticados nas imediações do município.

Na manhã desta terça-feira (23), quando os policiais faziam fiscalização da Operação IKTO em frente ao posto da PRF de Simões Filho (localizado no quilômetro 604 da BR-101), um carro Gol, ocupado pelos suspeitos, foi abordado.

Inicialmente, a equipe solicitou os documentos de porte obrigatório do motorista e dos passageiros e, durante uma vistoria no interior do carro, os policiais acabaram encontrando dois revólveres e mais seis munições.