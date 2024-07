CRIME

Suspeito de roubar dezenas de carros em Sussuarana é morto pela polícia

João Victor da Silva Correia reagiu a abordagem do Batalhão Apolo e trocou tiro com policiais

Wendel de Novais

Publicado em 12 de julho de 2024 às 11:38

Viatura da Polícia Militar Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Um suspeito de roubar dezenas de carros em Sussuarana foi morto pela polícia no bairro na noite dessa quinta-feira (11). De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), João Victor da Silva Correia, de 27 anos, estava em um carro quando foi abordado por uma equipe do Batalhão Apolo na Avenida Ulysses Guimarães. O veículo, de modelo GM Tracker, tinha uma restrição por roubo e teve a placa clonada.

Durante a abordagem, ao perceber que seria pego pelos policiais, João Victor atirou contra a equipe e deu um início ao tiroteio. Os agentes do Apolo revidaram e, após o fim do tiroteio, encontraram o suspeito ferido. Ele foi socorrido ao Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Uma fonte policial, que prefere não se identificar, conta que João Victor, mais conhecido como Magnata, era uma figura antiga da região. "Esse indivíduo, que aqui chamam de Magnata, era integrante do BDM e conhecido por polícias por conta do envolvimento em roubos de dezenas de carros. Ele tinha essa prática recorrente, tanto é que foi encontrado com um veículo que tinha essa restrição", explica.

Com João Victor, foram encontrados um revólver calibre 38 e o carro citado pelo policial. Na Ulysses Guimarães, a reportagem procurou informações sobre o suspeito, já que ele fazia parte de um dos grupos criminosos que atua no bairro de Sussuarana. Entre os moradores e comerciantes, no entanto, não houve quem o conhecesse pelo nome ou pelo vulgo de Magnata.