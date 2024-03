FEIRA DE SANTANA

Suspeito de tentar matar cantor de pagode por causa de ciúmes é preso

Homem já tinha passagens furto, receptação e posse ilegal de arma de fogo

Publicado em 27 de março de 2024 às 16:45

Polícia Civil Crédito: Ascom PC

Um homem de 49 anos foi preso na terça-feira (26) pela tentativa de homicídio contra um cantor de pagode em Feira de Santana no ano passado. Ele é suspeito de atirar no vocalista da banda Conect, conhecido como Diogão. O artista foi atingido nas pernas, no bairro Subaé, em outubro do ano passado.

Segundo a Polícia Civil, investigações realizadas pela unidade policial em conjunto com a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos apontaram que o crime foi motivado por ciúmes. Imagens de câmeras de videomonitoramento auxiliaram na identificação do suspeito.

O homem foi preso em novembro de 2023 por posse ilegal de arma de fogo e, aogra, novamente pela tentativa de homicídio. Ele também já tinha passagens por furto qualificado e receptação, e foi submetido ao exame de lesão corporal e encaminhado para o Complexo Policial do Sobradinho, onde permanece à disposição da Justiça.

Relembre o caso

Diogo Silva, o Diogão, foi baleado na perna Crédito: Reproduçaõ

O cantor da banda de pagode Conect foi baleado em Feira de Santana. Diogo Silva, conhecido como Diogão, foi atingido nas pernas. O crime aconteceu no dia 26 de outubro.

Segundo informações da produção da banda, um desconhecido se aproximou com um carro da moto do artista e mostrou uma arma. "Com o susto ele largou a moto e saiu correndo, aí foi a hora que ele foi alvejado na perna", diz a produção.

A produção acredita que o cantor tenha sido vítima de uma tentativa de assalto, mas o suspeito não chegou a falar nada na abordagem. Diogo foi socorrido para o hospital, mas já recebeu alta e está em casa com a família.

Em novembro, o suspeito - que agora foi preso pelo crime - de atirar no cantor. O homem de 48 anos, que não teve nome divulgado, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma. Além de ser investigado pela tentativa de homicídio contra Diogo, ele também é suspeito de envolvimento no furto de equipamentos de uma empresa, no último dia 1º.