POLÍCIA

Suspeito de tentar matar vice-prefeito de Uauá é preso em Salvador

Um homem suspeito de tentativa de homicídio contra o vice-prefeito do município de Uauá, no nordeste da Bahia, na tarde desta quarta-feira (27). Eliseu Oliveira Domingos efetuou disparos de uma arma de fogo contra Moisés Ribeiro em 19 novembro de 2023.

A prisão preventiva foi efetuada por policiais do Departamento de Polícia do Interior (Depin) no Centro de Salvador

Segundo a polícia, Moisés bebia com amigos em um bar da cidade quando iniciou-se uma discussão, por motivo ainda não esclarecido. O suspeito, que estava no mesmo grupo, se levantou, saiu do bar em direção ao seu carro e voltou com uma arma. Ele atirou na direção de Moisés. Depois, fugiu.