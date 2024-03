SEGURANÇA

Suspeito de tráfico foge da polícia e deixa para trás sacos de maconha e crack na Valéria

O criminoso com mandado de prisão em aberto conseguiu fugir do local, quando equipes do Deic e da Core verificavam uma denúncia

Publicado em 11 de março de 2024 às 21:07

Foram apreendidos centenas de papelotes contendo maconha, dois sacos com porções de crack, dinheiro e um caderno Crédito: Divulgação

Desdobramentos investigativos da Polícia Civil contra uma organização criminosa, com atuação no bairro de Valéria, resultaram na apreensão de porções de drogas, durante apuração de uma denúncia na Rua Eurico, nesta segunda-feira (11). Um suspeito de integrar o grupo, que estava com mandado de prisão em aberto, fugiu e deixou uma sacola com as drogas.

No local, policiais do Departamento de Investigações Criminais (Deic), com o apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), apreenderam centenas de papelotes contendo maconha, dois sacos com porções de crack, dinheiro e um caderno com anotações da movimentação do tráfico.