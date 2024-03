VIOLÊNCIA

Suspeito de tráfico morre em troca de tiros com a PM no Coroado

Com ele, foram encontrados um revólver calibre .38, nove porções de maconha, 36 pinos de cocaína e 37 pedras de crack

Um homem foi morto durante confronto com a Polícia militar na madrugada desta terça-feira (19). Policiais militares da 47ª Companhia Independente de Polícia Militar (SIPM) foram acionados por populares que informaram que cinco indivíduos estavam portando arma de fogo e traficando drogas na localidade do Coroado, no bairro de São Marcos, em Salvador.