SALVADOR

Suspeito de tráfico é morto pela PM em acampamento improvisado em Paripe

Com ele, foram apreendidos um fuzil 556, munições, um rádio comunicador e drogas

Um suspeito foi morto em confronto com a Polícia Militar, no bairro de Paripe, no final da manhã desta segunda-feira (17). Os agentes da 19ª Companhia Independente da PM (CIPM) ainda apreenderam uma arma de fogo, munições e drogas.