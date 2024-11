ABUSO DE VULNERÁVEL

Suspeito estuprar criança de 8 anos é preso em flagrante no extremo sul da Bahia

Homem é companheiro da avó da vítima

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (12) no município de Lajedão, no extremo sul da Bahia. O suspeito de abusar uma criança de 8 anos foi detido após descumprir decisão judicial de medida protetiva.

De acordo com a Polícia Civil, o homem estava proibido de se aproximar da vítima, mas o Conselho Tutelar da cidade informou que ele estava morando na mesma casa da criança. A denúncia afirma que o suspeito é companheiro da avó do pequeno. Em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca), a corporação não forneceu mais detalhes.