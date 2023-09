Suspeitos de agredir homem com golpes de facão são detidos em Salvador

Três suspeitos de agredirem um homem com golpes de facão foram detidos pela Guarda Civil Municipal (GCM), na tarde desta terça-feira (5), na Avenida Octávio Mangabeira, altura do Jardim Armação, em Salvador.



Uma equipe da Área S2 da GCM foi acionada pelo Centro Integrado de Inteligência Comando e Videomonitoramento (CICOMV), para verificar uma briga generalizada .



Ao chegar no local, os agentes encontraram um homem caído na pista com diversas marcas de agressão e três suspeitos foram apontados por populares como autores do fato, sendo então detidos e a vítima socorrida pelo SAMU para o Hospital Geral do Estado, onde segue em observação.