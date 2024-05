Suspeito de esfaquear ex-namorada e sogra em Conceição do Coité responderá em liberdade

O acusado de esfaquear a ex-namorada e a sogra em Conceição do Coité, no nordeste baiano, responderá ao crime em liberdade. Segundo a Polícia Civil, o homem compareceu no Complexo do Sobradinho na noite de quarta-feira (15), acompanhado de advogado.

As vítimas foram identificadas como Marizete Mota da Silva e Letícia Istefane Silva Oliveira, mãe e filha. As duas foram agredidas com uma faca pelo ex-companheiro de uma delas na madrugada de quarta-feira (15). Segundo testemunhas, o rapaz não aceitava o fim do relacionamento de quase quatro anos com Letícia. Após cometer o crime, o homem teria fugido a caminho de Salvador.