BARALHO DO CRIME

Condenado por morte de PM entra em lista de mais procurados após tiroteio em Caraíva

Homem é fugitivo de presídio, assim como o comparsa dele, que foi preso nessa quinta (17)

Da Redação

Publicado em 18 de outubro de 2024 às 17:00

Uillian da Silva Guimarães Crédito: Divulgação

Comparsa do foragido da Justiça que foi preso na quinta-feira (17), em Caraíva, no município de Porto Seguro, no Sul da Bahia, Uillian da Silva Guimarães foi incluído no Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP), ocupando a carta de Dama de Ouros. A decisão da pasta acontece um dia depois de um tiroteio que assustou moradores e turistas no distrito.

Mais conhecido como Gordura, Gordão ou Guigó, Uillian tem dois mandados de prisão e também é fugitivo do presídio de Eunápolis, de onde escapou em dezembro do ano passado junto com o comparsa preso ontem. A polícia diz que ele tem envolvimento em homicídios, tráfico de drogas, latrocínios e roubos a bancos com uso de explosivos.

Ele tem agido nos distritos de Arraial d’Ajuda, Caraíva, Pindorama e Trancoso, todos em Porto Seguro. Ele ainda é apontado como mandante de invasão de terras na região. Em 2018, Uillian foi condenado a 28 anos e três meses de prisão pela morte do policial militar Denisson Rodrigues Sampaio durante assalto à agência dos Correios de São José da Vitória, no interior da Bahia.

Quem tiver informações que ajudem na captura do foragido pode entrar em contato pelo Disde Denúncia no número 181 ou no site disquedenuncia.ssp.ba.gov.br. As ligações feitas para o 181 têm dispositivo tecnológico que impede a identificação do número do denunciante, garantindo o sigilo total, informa a SSP.

Tiroteio em Caraíva

Na quinta, um tiroteio entre policiais e suspeitos assustou moradores e turistas na região. Jackson Borges da Silva, também foragido da Justiça, foi preso na ação. Policiais militares do 8º Batalhão (BPM) faziam rondas na região, quando abordaram um homem, que, inicialmente, forneceu um nome falso, mas foi reconhecido pelos policiais. Jackson é comparsa de longa data de Uillian e também tem envolvimento com a morte do PM em 2015.

Jackson Borges da Silva Crédito: Reproduçào

Quando Jackson estava sendo detido, os comparsas do suspeito atiraram contra os policiais, na tentativa de resgatá-lo, dando início ao tiroteio.

Os criminosos chegaram a simular uma tomada de refém, que se provou falsa - a mulher fingiu estar sendo feita refém, segundo a polícia. Os policiais pediram reforço. Com a chegada de guarnições da CIPT/Rondesp Extremo Sul, da Cipe Mata Atlântica e da Cippa Porto Seguro, os indivíduos fugiram e o único preso, Jackson, foi encaminhado para a delegacia que atende à região.