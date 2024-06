'Tanto faz se eu gosto mais, se eu gosto menos', diz Wagner sobre relação com Rui Costa

Wagner e Rui Costa vivem em atrito desde a eleição de 2022, quando o hoje ministro tensionou para ser candidato a senador. Na época, Wagner queria que o aliado permanecesse como governador da Bahia para fazer a sucessão. De lá para cá, a relação entre eles não deu sinal de melhorar. Pelo contrário, segundo publicou o jornal Folha de S. Paulo no final do ano passado, eles duelam em guerra fria no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).