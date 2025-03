COBRANÇA

Taxa básica de estacionamentos em shoppings de Salvador aumentaram até 250% em 10 anos

Empreendimentos chegam a cobrar até R$ 14 nas primeiras quatro horas de permanência de veículos

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de março de 2025 às 08:00

Estacionamento Crédito: Divulgação

Parece que foi ontem: ir a um shopping em Salvador era um passeio mais barato e pesava menos no bolso do consumidor. Passados quase 10 anos do início da cobrança pelo uso do estacionamento nos empreendimentos, há locais na capital baiana em que o valor mínimo chegou a aumentar em até 250%. >

A cobrança teve início, em boa parte dos estabelecimentos de Salvador, em junho de 2015. Na época, o Shopping Bela Vista cobrava, pelo período de 3h, a taxa básica de R$ 4. Hoje, pelas quatro primeiras horas de estacionamento, o custo é de R$ 14, o correspondente a 250% de aumento para os carros. Para motocicletas, o valor saiu de R$ 2,00, pelas três primeiras horas, para R$ 8, nas quatro primeiras horas hoje, cerca de 300% de aumento ao longo dos anos. Para os dois tipos de veículos, a hora adicional é de R$ 1.>

No Shopping da Bahia e no Barra, o aumento ficou em cerca de 133% para os automóveis. Em ambos os casos, o valor das primeiras duas horas saiu de R$ 6 para R$ 14, por até 4h no Barra e a diária no Shopping da Bahia. No empreendimento do Caminho das Árvores, o custo para motocicletas saiu de R$ 4, em 2015, para R$ 9, também sob a dinâmica de diária. No Barra, a hora subsequente é de R$ 2 para carros e motos.>

Com esses valores, as idas ao shopping chegam a consumir até R$ 80 para a estudante Letícia Brandão. “Cerca de R$ 60 a R$ 80, depende da frequência, claro, mas seguramente gasto uns R$ 50/60 fixo”, calcula. De moto, ela costuma frequentar o Shopping da Bahia, Salvador e o Barra. Para ela, o valor justo seria o preço que costumava pagar quando começou a cobrança. “R$ 6 para moto. Eu já gasto dentro do shopping e ainda tenho esse gasto agregado quando vou para lá”, opina.>

Frequentador assíduo do Shopping Salvador, o empreendedor Marcelo Monteiro também costuma gastar cerca de R$ 50 com estacionamento todos os meses. “A gente já gasta dinheiro com compra e ainda precisa gastar mais para estacionar o carro”, reclama. Para ir ao cinema, comer, passear e fazer compras, ele costuma ir até o estabelecimento pelo menos uma vez por semana. “Eu moro pertinho do shopping, acabo gastando mais com estacionamento do que com gasolina para ir”, avalia, ao afirmar que apenas continua utilizando o carro próprio para ir ao local pela praticidade.>

Apesar de apresentar um número menor, o Shopping Salvador também ficou acima dos 100%. Hoje, o valor cobrado para as primeiras quatro horas é de R$ 13, cerca de 116% a mais do que os R$ 6 cobrados pelas duas primeiras horas de estadia para carros no estacionamento. No Salvador Norte, no entanto, o aumento foi mais tímido, chegando a apenas 40%, com o salto de R$ 5, nas primeiras duas horas em 2015, para R$ 7, nas primeiras quatro em 2025. Na prática, ficar por até 4h no estacionamento do empreendimento tem o mesmo preço, mesmo com os 10 anos de diferença.>

“A cobrança deveria existir, mas considerando que você tá indo a um estabelecimento consumir e os itens em shoppings centers realmente não são mais baratos do que na rua, você acaba pagando duas vezes pelo consumo ali. Devia ter um regulamento um pouquinho diferente, ser um pouco mais fiscalizado para que a utilização fosse mais acessível e pesasse menos no consumidor”, avalia o economista Edísio Freire. Para ele, a cobrança é legítima, mas os prazos de tolerância, normalmente de 30 minutos, e os valores cobrados para quem está consumindo no local carecem de uma reavaliação.>

Em resposta ao CORREIO, os shoppings Salvador e Salvador Norte explicaram que “os valores são calculados para cobrir os custos da operação e continuar oferecendo um serviço de qualidade para os clientes”.>

Os demais empreendimentos citados foram questionados sobre quais fatores são considerados para estabelecer o preço do estacionamento, mas não houve retorno. O espaço segue aberto.>