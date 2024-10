PRESTAÇÃO DE CONTAS

TCE reprova contas da antiga Bahiatursa e aplica multa a superintendente

Diretor-superintendente Diogo Medrado recebeu multa de R$ 5mil

Da Redação

Publicado em 8 de outubro de 2024 às 18:43

Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE) Crédito: Divulgação

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) reprovou, por maioria de votos, a prestação de contas da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Bahiatursa), que no governo Jerônimo Rodrigues (PT) passou a se chamar Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur).

Os conselheiros ainda aplicaram multas a sete dirigentes em valores de até R$ 5 mil. A decisão ocorreu em sessão plenária desta terça-feira (8).

De acordo com o TCE, entre as irregularidades apontadas em relatório estão: fragilidades na fiscalização dos contratos de cotas de patrocínio no que diz respeito à comprovação dos serviços realizados; antecipação indevida de pagamento em contrato de apoio a eventos; e pagamentos de despesas a título indenizatório que não se enquadram em circunstância emergencial, no montante de, pelo menos, R$ 20.423.990,92.

Foram aplicadas as seguintes multas: de R$ 5 mil, ao diretor-superintendente Diogo Medrado; de R$ 3 mil, a ngela Fucs, diretora administrativa e financeira; de R$ 2 mil, a Godofredo Teixeira da Paixão, coordenador financeiro; de R$ 2 mil a Termutes Alves dos Santos, coordenador de contratos e convênios; de R$ 1 mil, a Valquíria de Barros Fonseca, coordenadora II; de R$ 1 mil, a Carolina Marinho e a Zitomir Souza de Jesus, servidores alocados na Diretoria de Operações Turísticas.