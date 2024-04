INSATISFAÇÃO

TCU abre grupo de trabalho para tratar o contrato de concessão das BR-116 e 324

O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou a abertura de uma Comissão de Solução Consensual para, no prazo máximo de até 120 dias a partir desta segunda-feira (29), chegar em um consenso e resolver os impasses referentes ao contrato de concessão das rodovias BR-116 e 324. A determinação foi publicada hoje no Diário Oficial da União.

O imbróglio não é recente. Em 2021, o governo federal, através do Ministério da Infraestrutura, já questionava o atraso por parte da empresa no cumprimento de obrigações contratuais e, do outro lado, a empresa se queixava que dois reajustes quinquenais, também previstos no acordo de concessão, deixaram de acontecer.