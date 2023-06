Teatro Sesc Casa do Comércio reabre no dia 27 com show de Brown

Crédito: Divulgação

O Teatro Sesc Casa do Comércio reabre as portas no próximo dia 27 de junho, terça-feira, em grande estilo: com um show de Carlinhos Brown. O artista apresentará o espetáculo “Umbalista” em um evento fechado para convidados. A abertura para o público geral vai acontecer a partir de 1º de julho.



Um dos mais importantes espaços culturais do estado da Bahia, o espaço passou três anos fechado e passou por uma reforma que teve um investimento de cerca de R$ 15 milhões. Nos próximos dias, volta a receber o público e artistas que o acompanham ao longo de mais de 30 anos de história. O espaço possui uma área total de 3.606,05m², 521 cadeiras, 10 espaços para cadeirantes, equipamentos modernos e móveis assinados pelo premiado designer baiano, Aristeu Pires.

“Esta reabertura é aguardada por produtores culturais, classe artística e população de Salvador. Após permanecer fechado por três anos, o espaço reabre, totalmente modernizado, ocupando o lugar de maior teatro, em funcionamento, na Bahia”, declara o Kelsor Fernandes, que este mês completa 1 ano à frente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA).

A requalificação do Teatro Sesc Casa do Comércio, que foi idealizado e desenhado nos anos 1980 pelos arquitetos Fernando Frank, Otton Gomes e Jader Tavares, envolveu obras civis no palco, plateia, camarins, foyer, em acessibilidade, além da modernização do sistema de som e luz, do café bar, troca de poltronas, carpete e dos revestimentos acústicos.

Tudo isso para abrigar os diversos projetos e ações ligadas as artes cênicas, artes visuais, literatura e música, consolidando-se como um dos mais importantes espaços culturais da cidade e do estado e reafirmando o papel do Sesc enquanto Instituição que promove e incentiva o acesso à Cultura. “Estamos entregando à sociedade um equipamento completamente modernizado. O melhor equipamento cultural do estado da Bahia, não o maior em espaço. Porém, superior em termos de sonorização, iluminação, conforto e acessibilidade. Tudo isso localizado no centro financeiro de Salvador”, comemora o diretor regional do Sesc Bahia, Marconi Sousa.

Ele marcará presença na solenidade de reinauguração do local junto a Kelsor Fernandes, que também é presidente dos Conselhos Regionais do Sesc e Senac.

Também estarão presentes na ocasião representantes da CNC, das Federações do Comércio e do Sistema Fecomércio-BA, representantes do Estado e do Município, produtores, artistas e imprensa.

Show “Umbalista”

Um dos artistas mais criativos, atuantes e inovadores da cultura brasileira, Carlinhos Brown apresenta em “Umbalista” sua musicalidade autoral, através da essência poética e da força melódica de suas composições. Apresentando canções presentes no imaginário coletivo que pontuaram a carreira deste esteta intuitivo e gestual, como “Dois Grudados”, “Mãos Denhas”, “Tantinho”, “Teia da Felicidade”, “A Namorada”, Umbalista reúne ainda composições em versões inéditas gravadas por Carlinhos Brown, que ficaram conhecidas através de grandes intérpretes da música brasileira, como “Maria de Verdade” e “Velha Infância”, na voz de Marisa Monte e dos Tribalistas, respectivamente, e “Muito Obrigado, Axé”, com Ivete Sangalo e Maria Bethânia.

Shows abertos ao público

O reencontro do público geral com o Teatro Sesc Casa do Comércio vai acontecer a partir de 1º de julho. Flávia Wenceslau, Nando Reis, Elba Ramalho, Ana Mameto, Vanessa da Mata, Flávio Venturini, Abba The History, Sulivã Bispo e Irmãos Macêdo são alguns dos artistas que irão ocupar o palco do teatro do estado.