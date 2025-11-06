FALSIDADE IDEOLÓGICA

Técnica de enfermagem é presa após apresentar atestado médico falso na Bahia

Funcionária foi localizada trabalhando entre outra unidade

Maysa Polcri

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 15:38

Polícia recuperou parte de material furtado Crédito: Divulgação

Uma técnica de enfermagem de 39 anos foi presa em flagrante por uso indevido de atestado médico na cidade de Itabela, no sul da Bahia. A profissional apresentou atestado médico em um hospital do município, mas foi localizada trabalhando em outra unidade enquanto deveria estar afastada por motivo de saúde.

A apuração teve início após denúncia encaminhada à Polícia Civil. Durante a investigação, a equipe confirmou a irregularidade e conduziu a suspeita à delegacia, onde foi autuada em flagrante por falsidade ideológica. A técnica de enfermagem permanece à disposição da Justiça.

Em maio deste ano, uma reportagem do CORREIO revelou um esquema de venda de atestados médicos falsos em Salvador. Os criminosos utilizam papéis timbrados de Unidades de Pronto Atendimento (Upas) e vendem os documentos sem que os 'pacientes' tenham passado por consulta médica. Os atestados são vendidos a partir de R$ 30.

Venda de atestados médicos falsos 1 de 6