DURANTE PARTIDA DE FUTEBOL

Técnico preso por injúria racial contra jogadora do Bahia deve ser liberado em audiência de custódia

Hugo Duarte teria chamado Suelen, do Bahia, de 'macaca'

Wendel de Novais

Publicado em 10 de julho de 2024 às 10:10

Técnico Hugo Duarte chegou de cabeça coberta para audiência de custódia Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A audiência de custódia que analisa a prisão em flagrante do técnico Hugo Miguel Duarte Macedo, 44 anos, preso em flagrante por injúria racial contra uma jogadora do Bahia, acontece nesta quarta-feira (10). A tendência é de que o treinador português seja liberado, segundo o advogado Felipe Santiago, que representa o técnico.

Nota da Redação: Inicialmente, o advogado Felipe Santiago, que representa o técnico havia informado que a Justiça havia decidido pela liberação de Hugo Duarte. Posteriormente, ele explicou que ainda não há uma decisão formal, que o caso ainda está sendo analisado e que a tendência é de que Hugo Duarte seja liberado. A notícia foi alterada às 10h56.

Na saída da audiência, na Central de Flagrantes, Santiago informou ainda que o Ministério Público (MP) deu parecer favorável à liberação do acusado. "Decidiram pela liberação do professor Hugo a partir da do nosso pedido para que ele pudesse responder em liberdade. Vamos aguardar em breve instantes a divulgação do resultado da decisão da juíza. Porém, ela respondeu positivamente e, inclusive, até o Ministério Público já deu parecer favorável a sua suplementação", declarou o advogado.

A decisão também é prevista pela advogada Camila Carneiro, presidente da Comissão da Promoção da Igualdade Racial da OAB Bahia, que acompanha o caso desde a confusão que acabou na prisão de Hugo.

Para ela, mesmo com a prisão em flagrante e as testemunhas que corroboram com a acusação, não é comum que, em casos assim, a prisão seja mantida e convertida em preventiva.

"Eu gostaria de lhe dizer, com toda certeza, que ele ficaria. [...] Porém, apesar de se tratar de um crime grave que teve pena endurecida, nós sabemos que há uma probabilidade grande de sair pela porta da frente pois não temos a cultura da punição nesses caso", explica Camila, que acompanha de perto os desdobramentos da história.

Ela garante, no entanto, que a saída dele não vai significar uma liberação do caso, já que será processado ainda que esteja em liberdade. "Injúria racial é racismo, logo é um crime imprescritível e inafiançável. É um crime de potencial ofensivo e ele vai responder o processo, esteja ele preso ou não a partir da decisão que será tomada aqui", completa ela em frente à Central de Flagrantes, onde a audiência ocorre.

O advogado Felipe Santiago, que representa Hugo, fez questão de destacar que não havia justificativas legais e jurídicas para a manutenção da prisão, já que ele não oferece risco a ordem pública ou ao prosseguimento das investigações.

"O momento processual agora é tão somente no que diz respeito a se ele deva ou não responder o processo de liberdade. É saber se o Hugo Duarte é uma pessoa perigosa, se ele pode causar algum mal à ordem pública, se se a possibilidade dele fugir ou ele atrapalhar a instrução. Nós entendemos que não há nenhum requisito para a manutenção da sua prisão", diz Santiago.

A OAB Bahia acompanha o caso e presta apoio à vítima, orientando desde o registro do boletim de ocorrência até o encaminhamento do processo.

A zagueira do Bahia, Suelen Santos, se pronunciou nas redes sociais sobre o caso e reafirmou que foi vítima do treinador. "Ontem, na partida que garantiu o tão esperado acesso para a elite do futebol brasileiro, fui submetida ao ato de racismo praticado pelo criminoso treinador do time adversário, pois utilizou de mecanismo de opressão para inferiorizar minha negritude. A naturalização que se foi proferida mais de uma vez pela expressão racista “macaca” tenta silenciar a minha figura como mulher preta no esporte, porém o ato denúncia é a arma que tenho para combater o racista", escreveu, em nota.

Times comentam episódio

Em nota, o JC Futebol Clube disse que 'repudia qualquer ato de racismo' e que o jurídico averigua se as informações para realizar os procedimentos para que 'não haja informações infame ou caluniosas que prejudiquem quaisquer que sejam os envolvidos'.

O Bahia também se pronunciou através de nota e disse que a 'comemoração pelo acesso das Mulheres de Aço à elite do futebol brasileiro acabou manchada por episódio lamentável no estádio de Pituaçu'.