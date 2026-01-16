Técnico que levou choque em Salvador operava de forma indevida, diz Coelba

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 17:11
O técnico de internet que ficou preso em fios de alta tensão e sofreu descarga elétrica nesta sexta-feira (16), em Salvador, trabalhava de forma indevida, segundo a Neoenergia Coelba. O acidente foi registrado na avenida Anita Garibaldi.
De acordo com a Coelba, o acidente foi causado pela "aproximação indevida de um colaborador de uma empresa de internet com a rede elétrica, que está íntegra e segue os padrões técnicos exigidos". O homem sofreu graves queimaduras e foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE).
A Coelba lamentou o ocorrido. "A Neoenergia Coelba lamenta a situação e reforça que apenas profissionais qualificados e autorizados devem atuar próximos a cabos elétricos. É fundamental que esses trabalhadores utilizem os Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) e mantenham uma distância segura dos fios", acrescenta.
Ainda segundo a empresa, a energia no local do acidente foi suspensa para que o trabalhador fosse socorrido. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o homem ficou preso em meio aos fios de alta tensão.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que enviou uma ambulância ao local, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima para o hospital.