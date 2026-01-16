AV, GARIBALDI

Técnico que levou choque em Salvador operava de forma indevida, diz Coelba

Trabalhador ficou preso em fios de alta tensão em avenida da capital baiana

Maysa Polcri

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 17:11

Trabalhador ficou preso em fios e foi resgatado Crédito: Reprodução

O técnico de internet que ficou preso em fios de alta tensão e sofreu descarga elétrica nesta sexta-feira (16), em Salvador, trabalhava de forma indevida, segundo a Neoenergia Coelba. O acidente foi registrado na avenida Anita Garibaldi.

De acordo com a Coelba, o acidente foi causado pela "aproximação indevida de um colaborador de uma empresa de internet com a rede elétrica, que está íntegra e segue os padrões técnicos exigidos". O homem sofreu graves queimaduras e foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE).

A Coelba lamentou o ocorrido. "A Neoenergia Coelba lamenta a situação e reforça que apenas profissionais qualificados e autorizados devem atuar próximos a cabos elétricos. É fundamental que esses trabalhadores utilizem os Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) e mantenham uma distância segura dos fios", acrescenta.

Ainda segundo a empresa, a energia no local do acidente foi suspensa para que o trabalhador fosse socorrido. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o homem ficou preso em meio aos fios de alta tensão.