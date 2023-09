Temperaturas em Salvador devem seguir média histórica apesar de onda de calor no Brasil

Com a aproximação da primavera, as temperaturas em Salvador para o restante do mês de setembro devem permanecer na média histórica do período, que varia entre 28°C a 30°C, com céu nublado e pancadas de chuva. A informação é motivada por alerta que circula nas redes sociais informando que boa parte do Brasil terá, nos próximos dias, onda de calor com máximas entre 40ºC a 45ºC.



Segundo os meteorologistas Giuliano do Nascimento e Laurízio Alves, que fazem parte do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec), a cidade deve enfrentar até o final do mês de setembro variações de nebulosidade, com pancadas de chuva originárias do sistema de baixa pressão provocado pelo aquecimento das águas oceânicas - o chamado “cavado”, que acaba ocasionando as precipitações de chuva, aliado à frente fria que costuma chegar do Sul do Brasil todos os anos neste período.