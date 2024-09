SEGURANÇA

Templos religiosos furtados na Bahia este ano e em 2023

Ladrões preferem a madrugada e buscam brechas para invadir

Gil Santos

Publicado em 6 de setembro de 2024 às 06:00

Paróquia do Tororó foi arrombada na quarta-feira (4) Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Eles, geralmente, esperam a madrugada chegar para cometer os crimes. Os ladrões de templos religiosos buscam um buraco por onde passar, uma fresta para forçar ou brechas no telhado para invadir. Os principais alvos dos bandidos são equipamentos eletrônicos e objetos de prata, banhados ou folheados a ouro. Confira alguns casos que tiveram repercussão na impressa este ano e em 2023:

Setembro de 2024 - A Igreja de Deus Reavivamento Pentecostal (IDERP), em Teixeira de Freitas, no Extremo-Sul da Bahia, foi arrombada e furtada. Os bandidos levaram uma televisão, duas caixas de som, notebook, guitarra, violão e teclado. O local não tem câmeras de segurança, mesmo assim a polícia conseguiu identificar um suspeito e encontrou os objetos furtados na casa dele. O nome do homem, 42 anos, não foi divulgado.

Agosto de 2024 - Uma igreja evangélica foi arrombada e teve o cofre roubado na cidade de Buerarema, no Sul da Bahia. O crime ocorreu durante a madrugada, na Igreja Assembleia de Deus e só foi percebido no dia seguinte, quando o porteiro chegou para trabalhar. As portas da entrada e da tesouraria estavam arrombadas e o cofre que pesa mais de 100 quilos e mede 1,20 metros de comprimento não estava no local. Dentro, havia cerca de R$ 30 mil que seriam empregado na reforma do templo.

Dezembro de 2023 - A Casa de Iemanjá, que fica na Colônia dos Pescadores, no Rio Vermelho, foi furtada. Os bandidos entraram no local pelo telhado e durante o crime imagens da orixá acabaram sendo quebradas. Os boxes de pescadores também foram invadidos. A Igreja de Santana, que fica ao lado da colônia, foi alvo de uma tentativa de arrombamento e moradores relataram tentativa de invasão a imóveis na Rua Bartolomeu de Gusmão.

Julho de 2023 - A imagem de Nossa Senhora do Rosário dos Quinze Mistérios, que estava na Igreja do Santo Antônio Além do Carmo, foi furtada. A obra foi roubada entre a internação e a morte do frei Ronaldo Marques Magalhães, antigo padre do templo. O caso foi denunciado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e à Polícia Federal. A santa chegou à Igreja dos Quinze Mistérios em 1811. Mas, de acordo com o Iphan, a obra tem características que remetem à arte sacra do século XVIII, apresentando elementos do barroco.