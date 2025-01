COMPULSÃO OU COLEÇÃO?

'Tenho 3 mil gravatas, 400 pares de tênis e já gastei R$ 80 mil com compras em um mês', diz baiano viciado em comprar

Entrevistado afirmou que foi diagnosticado como colecionador

Millena Marques

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 06:00

Baiano compra de tudo, camiset Crédito: Shutterstock

A vontade comprar pode se tornar o eixo central da vida de uma pessoa. Abaixo o relato de um baiano que confessa que compra excessivamente, mas se define como um colecionador e afirma não ser compulsivo. Ele tem 3 mil gravatas e 400 pares de tênis, entre outros.>

Leia o relato:>

“Graças a Deus, nasci embalado em um bom berço. Então, isso favorece, e eu não me considero uma pessoa compulsiva, mas sou uma pessoa que me satisfaço comprando. Qualquer sinal de melhora do meu bem-estar é que eu começo a ter vontade de comprar. Comprar absolutamente tudo, para dar, para mim. É roupa, sapato, gravata, terno, carro, moto. Tudo! >

É o que me motiva a viver melhor. Recentemente, sai de duas cirurgias e comecei a me sentir melhor com a vontade de comprar. Eu viajo com uma malinha de 10kg e volto com três, quatro volumes de roupas, tênis, tudo, das melhores marcas, Osklen, Reserva, Lacoste. Eu já fui até para psicólogo, psicanalista, para saber sobre essa mania de gostar de comprar. Como eu não gosto de bazar, doação, me disseram que eu não sou comprador compulsivo, mas um colecionador.>

Eu chego em uma loja, se eu gostar de uma camisa e tiver três da mesma cor, eu levo as três porque quando acabar uma, eu tenho outra. Eu tenho gravatas sem uso, italianas, baratas e caras. Não gosto de dar, não gosto de emprestar. Tenho mais de 3 mil gravatas, mais de 400 pares de tênis, todos originais. >

Se eu for usar as camisas que tenho, eu consigo sair 10 anos, sem repetir nenhuma. Quando não 'tô' viajando, entro no site para comprar. Tenho compra nova todos os dias. Quando eu não encontro o que comprar para mim, eu compro para os outros.>

Eu gosto de rapazes, sabe? Mas, melhor do que rapazes é comprar, gastar, adoro. A última coisa que comprei foi uma bolsa, ontem, da Victor Hugo, para minha sobrinha. Comprei umas camisas da Zara. Tô aqui em São Paulo, saindo e gastando. No mês, gasto, no mínimo, R$ 80 mil.”>