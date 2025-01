FIQUE FORA DO VERMELHO

Pagar contas antecipadas pode gerar economia de até 15%

Impostos, como IPTU e IPVA, estão entre contas que oferecem descontos se pagas antes da data de vencimento; confira

Larissa Almeida

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 02:00

Contas estão com desconto em janeiro Crédito: Shutterstock

Férias escolares, viagens, compra de materiais escolares e gastos remanescentes das comemorações de fim de ano. Essas são apenas algumas das despesas que fazem com que o orçamento de grande parte dos brasileiros fique apertado em janeiro. Aliado a esses compromissos financeiros, estão também o pagamento de impostos, licenças e mensalidades, já velhos conhecidos no início do ano. O que nem todos sabem é que quem quer ter a chance de aliviar o bolso ou até mesmo fugir do vermelho nesse período ainda tem tempo. Isso porque, pagar contas antecipadamente pode gerar economia de até 15%.

“Algumas contas podem gerar economia porque têm descontos à vista, como impostos, pagamento de associação de sindicato e conselhos de classe. Em casos bem específicos, é possível conseguir descontos em mensalidades escolares pagas de uma vez só. O percentual desses descontos varia muito de classe para classe, indo de 7% a 15%”, destaca o consultor financeiro Raphael Carneiro.

Quais são os descontos em impostos e licenças?

Na Bahia, o Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) poderá ser quitado com 15% de desconto até o dia 7 de fevereiro. Quem pagar a cota única do imposto garante a redução na taxa. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), há também desconto de 8% para quem deixar para fazer a quitação integral do IPVA na primeira cota do parcelamento, cuja data varia de acordo com o número final da placa do veículo.

Os descontos especiais e as condições atrativas de parcelamento, segundo o diretor de Arrecadação da Sefaz-Ba, Augusto Guenem, “integram a estratégia do governo baiano para facilitar ao máximo o pagamento pelos contribuintes, que podem optar pela melhor maneira de quitar o imposto”, frisa.

Já o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Salvador, ao ser pago através de cota única, gera economia de 7% para o proprietário. O imposto já pode ser pago. O prazo final é entre o dia 1º e 28 de fevereiro, conforme escolha do pagador. Neste ano, houve aumento 4,87% – valor igual à acumulada dos últimos meses, logo, sem aumento real – e ampliação da faixa de isenção por valor venal do imóvel, que passará de R$ 131.917,16 para R$ 138.341,53.

A taxa de licenciamento – documento que certifica a autorização de um veículo em transitar nas ruas do país e que precisa de renovação anual –, por sua vez, pode ser quitada junto ao IPVA. O pagamento em cota única dá desconto de 15% até o dia 7 de fevereiro. Tanto o IPVA quanto o licenciamento podem ser quitados juntos por meio site da Secretaria da Fazenda do Estado.

Quais são os descontos em associações?

A anuidade da associação junto a Ordem dos Advogados – Seccional Bahia (OAB-BA) custa R$ 850, mas pode ser paga por R$ 765, em cota única, até o dia 28 de fevereiro deste ano. O desconto é de 10%.

Os associados do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA) têm anuidade de R$ 669,68 para profissionais associados do nível superior e de R$ R$ 334,84 para associados do nível médio. Caso seja efetuado o pagamento até o dia 31 de janeiro de 2025 em cota única, os valores são reajustados para R$ 569,23 (para nível superior) e R$ 284,61 (para nível médio). O desconto também é de 15%.

No Crea-BA, há ainda uma segunda faixa de desconto para quem quitar a anuidade até 28 de fevereiro. Nesse caso, o valor será de R$ 602,71 (nível superior) e R$ 301,35 (nível técnico), com desconto de 10%. Por sua vez, de 29 de fevereiro até 31 de março, os valores serão de R$ 636,20 e R$ 318,10, respectivamente – com desconto de 5%.

O Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) dá descontos de até 10%. O percentual máximo de economia é para os associados que pagarem até o dia 31 de janeiro; 8% para quem pagar até o dia 28 de fevereiro; 5% para quem pagar até o dia 31 de março; e 3% para quem pagar até o dia 30 de abril.

Já o Conselho Regional de Farmácia da Bahia (CRF-BA) tem descontos de 10% para o pagamento da anuidade em conta única até o dia 7 de fevereiro. Depois, o desconto é de 5% até o dia 7 de março. O Conselho Regional de Psicologia da Bahia (CRP-BA), por sua vez, tem anuidade fixada em R$489,67, com 15% de desconto na cota única até o dia 31 de janeiro e 5% de desconto até o dia 28 de fevereiro.

Como se planejar?

Para conseguir fazer o pagamento antecipado das contas de janeiro, o economista e vice-presidente do Conselho Regional de Economia da Bahia (CRE-BA), Edval Landulfo, recomenda que seja montado antes de tudo um orçamento doméstico. “Isso nada mais é do que trazer do futuro as contas para serem analisadas no presente. Então, é preciso consultar toda a receita líquida, como também todas as despesas. Tem que ser analisada todas as despesas antecipadas porque, se eu vou pagar antes, [elas] devem gerar alguma compensação satisfatória”, orienta.

Para Landulfo, não adianta pagar contas antecipadamente se não houver mudança significativa na vida de financeira quem está pagando. Ele aconselha que seja observado sempre se o pagamento antes do vencimento vai superar o investimento que seria obtido se o dinheiro de vários meses de aluguel não fosse gasto, por exemplo.

Ainda, chama atenção para as negociações que podem ser feitas com entes particulares, como escolas, condomínios e faculdades. Isso porque, de acordo com ele, as vantagens em pagar antecipadamente a mensalidade de cada um deles são pontuais. “Sempre vai depender muito da outra parte qual percentual que ela julga interessante fornecer para os clientes. Então os percentuais de descontos não costumam ser muito altos, sendo de, no máximo, 10%”, aponta.

A recomendação de Raphael Carneiro para conseguir uma economia substancial é fazer planejamento anual. “O grande ponto é conseguir se organizar durante o ano para pagar à vista os impostos. Um caminho possível é separar parte do 13º e uma parte dos lucros. Supondo que meu imposto seja de R$ 1,2 mil, se eu consigo ao longo de 12 meses separar R$ 100, eu chego em janeiro do ano que vem com esse valor na conta. Com esse valor, pago o imposto com desconto e ainda tenho um saldo para mim sem me apertar”, exemplifica.