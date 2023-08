Tereza Paim fará parte de mesa no Agenda Bahia 2023

Tereza Paim fará parte do Agenda Bahia. Crédito: Divulgação

Embaixadora da gastronomia baiana com um universo multicultural em sua trajetória, Tereza Paim será uma dos participantes do Agenda Bahia 2023, que acontece no dia 11 de agosto, das 8h às 19h45, no Senai Cimatec, no bairro de Piatã, em Salvador.



A chef de cozinha fará parte do painel "Economia Criativa", junto com o gestor cultural Fernando Guerreiro, o secretário de Cultura Pedro Tourinho e o maestro Carlos Prazeres.

Hoje, ela comanda os restaurantes: Casa de Tereza, no bairro do Rio Vermelho, que completa 10 anos, eleito no ranking da ‘EXAME Casual’ em 2022 como um dos melhores restaurantes do Brasil, o Mesa de Tereza, nos Aeroportos de Salvador e Fortaleza, e o mais novo empreendimento, a Casa Bohemia Salvador – Boteco da TêTê, inaugurado no mês de maio de 2022.

A chef ainda desenvolve seu trabalho com premissa de uma vida sustentável, tratando seu lixo todo com destinação ambientalmente correta. Conta hoje com uma cadeia de 22 fornecedores diretos, todos pequenos produtores. Além disso, o restaurante Casa de Tereza, o Tabuleiro da Chef e a Casa Bohemia utilizam de 100% de energia limpa, proveniente de sua própria usina fotovoltaica, Maria Tereza, localizada em Ibotirama, cidade do Oeste da Bahia.

Tereza Paim exibe baianidade com o Tabuleiro da Chef, sua linha de produtos premium artesanais, recheado por farofas, pimentas, cachaça, cocadas e temperos naturais, já espalhados pelo Brasil e que podem ser vistos ou adquiridos online. A chef também é autora do livro de receitas Na Mesa da Baiana e co-autora de outros vários livros da cozinha Brasileira.

Ela é colunista de gastronomia na Revista Let´s Go Bahia e na rádio GFM, na capital baiana, com podcasts cheios de sabores e saberes. Em 2020, a chef representou o Brasil na série Street Food América, da Netflix, episódio Brasil.

Tereza Paim é curadora dos festivais gastronômicos Tempero no Forte, em Praia do Forte, e Tempero Bahia, em Salvador. Com 18 anos de trajetória profissional, desde que abandonou a carreira no ramo das telecomunicações, a cozinheira não para e está sempre levando a Bahia para o Mundo, participando de importantes eventos gastronômicos nacionais e internacionais, fomentando a comida, a arte, a cultura e a sustentabilidade como engajamento necessário para o futuro do Planeta.

