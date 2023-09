Terreiro da Casa Branca realiza feira de saúde com serviços gratuitos para a comunidade

Terreiro da Casa Branca. Crédito: Divulgação

O Ilê Axé Nassô Oká, mais conhecido como Terreiro da Casa Branca, realiza, neste sábado (23), a 21ª Feira da Saúde e Cultural. A programação, que começa às 9h, envolve uma série de atividades e atendimentos à comunidade ao redor do terreiro, localizado na Avenida Vasco da Gama, em Salvador.



Nos estandes de prevenção e promoção à saúde serão ofertados, gratuitamente, serviços como atendimento médico; aferição da pressão arterial; teste de glicemia; orientações sobre saúde bucal; vacinação de crianças e adultos; encaminhamentos para vasectomia; ultrassonografias da mama, da tireoide, do abdômen total, das vias urinárias e da próstata via abdominal; e hemograma.

Os participantes também terão acesso a informações sobre prevenção ao câncer de mama, do útero e próstata e, dentre outras coisas, poderão fazer o teste rápido para HIV/Sífilis/Hepatite B e C e se beneficiar de práticas integrativas e complementares como Reiki, acupuntura, auriculuterapia, aromaterapia e terapia vibracional. O público também está convidado a fazer limpeza de pele; yoga; aprender técnicas respiratórias para alívio de ansiedade; e as crianças terão à disposição muitas brincadeiras, o que inclui contação de histórias.

Ekedy Sinha, presidente do Espaço Cultural Vovó Conceição, classificou a feira como uma ação social e cidadã para o Terreiro da Casa Branca. “Para nós, saúde é garantia direito; saúde é direito à igualde; é direito à educação; é direito à justiça social. E ao convidarmos todas as pessoas para que participem, gostaríamos também de agradecer aos nossos apoiadores e parceiros, que nos ajudam a realizar esta assistência para a nossa comunidade e a tornar tudo isso possível”, afirmou.