Terreiro na RMS abre portas para visita guiada com degustação de comidas africanas

O Ile Oba L’OKÊ, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), realiza neste sábado (18), às 11h, uma visita guiada em seu espaço. O terreiro de Nação Ketu, fundado em 2002 pelo Babalorixá Vilson Caetano Jr. e pelo Axogun Rodrigo Siqueira, foi declarado Patrimônio Histórico e Cultural do município em 2021.

A visita guiada na Casa do Rei e Senhor das Alturas, como é conhecido o terreiro, será seguida de um menu degustativo de comidas africanas, inspiradas no que os terreiros de candomblé utilizam para se conectar com suas divindades.