Testemunhas são ouvidas no 1º dia de julgamento de suspeitos de matar policial federal

Seis pessoas prestaram depoimento

Publicado em 22 de julho de 2024 às 20:48

Policial morto foi identificado como Lucas Caribé Crédito: Reproduçao

Teve início na manhã desta segunda-feira (22) o julgamento dos suspeitos de matar o policial federal Lucas Caribé durante uma ação no bairro de Valéria em Salvador, em setembro de 2023. Seis testemunhas estiveram presentes na audiência: cinco presencialmente e uma de modo remoto. As audiências de instrução acontecem na 2ª Vara Federal Especializada Criminal, no bairro de Sussuarana.

Segundo a Justiça Federal, os depoimentos foram gravados em sistema audiovisual, com gravação em mídia digital, que será utilizada junto aos autos do processo.

O policial Vockton Carvalho Freire, também baleado durante a operação, esteve na audiência e foi ouvido.

Os dois réus são Pablo Ribeiro de Moura e Ueslei Marcos do Nascimento Argolo. Os dois suspeitos participam das audiências remotamente, estando os dois detidos na Penitenciária Federal de Rondônia, em Porto Velho e na Cadeia Pública de Salvador, respectivamente Pablo e Ueslei.

De acordo com a Justiça, uma nova audiência acontece nesta terça-feira (23) às 14h, quando serão ouvidas as demais testemunhas do MPF. O julgamento seguem até a quarta-feira (24), quando os réus devem ser ouvidos, de acordo com informações da TV Bahia.

O Ministério Público Federal (MPF) foi procurado pelo CORREIO, mas informou apenas que o caso é sigiloso, não sendo possível a divulgação de informações. O processo tramita na Justiça Federal da Bahia, que também foi procurada, mas não emitiu respostas ao questionamentos a cerca do julgamento dos réus.

Relembre o caso

O policial federal Lucas Caribé Monteiro de Almeida morreu durante a operação batizada de 'Fauda' na manhã de sexta-feira, 15 de setembro de 2023, no bairro de Valéria, em Salvador.

Além de Caribé, outros dois policiais foram baleados: o civil Vockton Carvalho e a federal Hosannah Carneiro.

Cerca de 100 policiais civis, militares e federais cumpririam os mandados judiciais, mas foram surpreendidos pela presença de integrantes de uma facção no bairro. Segundo testemunhas, havia cerca de 40 criminosos. O helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) foi acionado, e a PF chamou o 'caveirão' blindado.

Granadas foram lançadas sobre os policiais e até tiros de fuzil. Quatro homens suspeitos de participar da quadrilha foram mortos, mas apenas um teve a identificação divulgada. Uélisson Neves de Brito, conhecido como Cara Fina, era considerado perigoso e estava no Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Ele tinha mandado de prisão em aberto e era investigado por tráfico de drogas e organização criminosa. Mais dois suspeitos foram mortos no dia seguinte em Mirantes de Periperi.