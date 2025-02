JÁ É CARNAVAL, CIDADE

Timbalada agita Farol da Barra em show gratuito

Banda apresentou clássicos da folia e músicas novas

Gilberto Barbosa

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 19:17

Timbalada se apresentou no Farol da Barra Crédito: Marina Silva/CORREIO

O toque do timbau anunciou a chegada da Timbalada no Farol da Barra, na tarde desta sexta-feira (7). Recebidos por uma multidão que aguardava em frente ao palco, a banda abriu a contagem regressiva para o Carnaval de 2025. Ao som de clássicos da axé music como "Mimar Você" e "Maimbe Danda", a banda manteve o público na ponta do pé e só parou após as primeiras notas de "Beija-Flor", cantada em coro pelos presentes.>

Entre as mais animadas estava a personal trainer Ludmila de Assis, 40 anos. "Eu sou suspeita para falar porque a Timbalada é minha banda favorita. Eu sou timbaleira desde pequena, vou em todos os ensaios e onde eles estão é sinônimo de alegria, animação e energia boa", falou.

>

Quem também foi ao Farol foi o paulista Gabriel Renê, 43. Natural de Ribeirão Preto, ele está pela terceira vez em Salvador e contou que foi pela primeira vez para um show do grupo. "Eu estava na praia, descobri que teria o show e vim para o Farol. Sabia que não poderia perder a Timbalada e está sendo uma experiência maravilhosa. De arrepiar", disse.

>

A adesão dos fãs foi celebrada pela dupla de vocalistas Denny Denan e Buja Ferreira. Para eles, a apresentação representa uma prévia do que será apresentado no Carnaval. >

“Fiquei muito feliz. É um show de graça, um show para o povão, quase um trio elétrico para as pessoas. O show foi lindo, foi maravilhoso com pessoas do bem, alegres, cantantes e me lembrou as vezes que a gente sai com o trio aqui na Barra. Demos um esquenta para o carnaval aqui no farol”, comentou Denny. >

“É uma emoção muito grande. A Timbalada é do povo, é do gueto e tocar aqui no Farol da Barra é praticamente uma abertura do Carnaval. Vamos brincar com muito amor, paz e muita alegria”, celebrou Buja.>

A administradora Ana Paula Oliveira, 52 chegou no Farol duas horas antes do show começar. Ela ficou na frente do palco e foi uma das mais animadas durante o evento. “Eu amo a timbalada, sigo desde o início, quando era no Barro do Candeal. Eu estou de férias, então foi uma oportunidade para chegar antes e ver de pertinho. Está maravilhoso”, exaltou. >

Quem também prestigiou a apresentação foi o prefeito Bruno Reis. “O nosso Carnaval é o maior e o melhor do planeta. Esse show é um atrativo a mais para a nossa cidade, tendo em vista que faltam 20 dias para a folia. Já estou caracterizado com as marcas da Timbalada, sou fã da banda e aproveitei para acompanhar esse grande evento”, declarou. >