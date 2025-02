FOLIA

'Timbalada tem meu coração', diz Lore Improta em show da banda no Farol da Barra

Ela subiu ao palco e dançou com Denny Denan e Buja Ferreira

Já é Carnaval, cidade? Para Lore Improta, já! A dançarina participou do show da Timbalada, realizado pela Brahma, no Farol da Barra , nesta sexta-feira (7). >

"Estou muito realizada de estar aqui. Além de trabalhar, estou curtindo a Timbalada, que tem meu coração desde que eu sou muito nova. O primeiro bloco que eu saí na minha vida foi a Timbalada, eu tinha 14 anos, então eu sei todas as batidas, sei todas as letra", contou. >

Um dia antes, a baiana lançou a terceira temporada da sua websérie No Ritmo da Lore, que mostra sua rotina de preparação para Carnaval em Salvador e no Rio de Janeiro, onde é musa da escola de samba Unidos da Viradouro, que, este ano, traz como enredo "Malunguinho: O Mensageiro de Três Mundos".>

"Eu amo essa correria. [A websérie] traz todo esse ritmo frenético, como dar conta de tudo isso. Mas, estou muito feliz de está aqui no Carnaval de Salvador. Eu como baiana, sou muito fã disso aqui. E estou há sete anos no Carnaval do Rio de Janeiro. Fui muito bem recebida por toda a comunidade e por todas as pessoas da Viradouro. Estou vivendo uma época incrível", disse Lore, durante o show no Farol da Barra.>