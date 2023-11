Tiroteio assusta moradores em Cajazeiras 11

Um tiroteio assustou moradores da região de Cajazeiras 11, na noite dessa quinta-feira (16). Os disparos aconteceram no Loteamento Santo Antônio.



Segundo a Polícia Militar, policiais do 22º BPM e da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Central receberam a informação de que havia ocorrido tiros na região e foram até o local.



Os policiais fizeram rondas, mas ninguém foi preso. O policiamento segue reforçado no bairro.