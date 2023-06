Tiroteio começou após localidade ser invadida por facção rival

Cápsulas de balas ficaram espalhadas nas ruas. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A madrugada de tiroteios desta sexta-feira (16) no bairro do Calabar foi causada por mais um confronto entre grupos criminosos com atuação em Salvador. De acordo com moradores, a facção do Comando Vermelho (CV) tentou tomar a área que tem atuação do Bonde do Maluco (BDM). O tiroteio começou por volta das 2h e só se encerrou ao amanhecer.



"Eu acordei com os tiros umas 2h. Todo mundo já estava assustado, não sei se começou antes. Porém, quando eu percebi, não parava. Dessa vez, entraram com tudo. Só parou de ter tiro quando o dia amanheceu", revela uma moradora das imediações da Unidade de Saúde da Família (USF) Ivone Silveira, que prefere não se identificar.

Esse seria o terceiro ataque do grupo criminoso no bairro em menos de seis meses. Para quem mora lá, porém, foi o mais violento. "A força do que aconteceu a gente acha pelo tamanho do barulho. Parecia coisa de guerra porque eram tiros que não paravam, como se fosse metralhadora", conta outro morador, que não diz o nome por medo de represálias.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, os homens que invadiram o Calabar nesta madrugada são dos bairros do Garcia e da Gamboa, áreas que já têm a atuação do Comando Vermelho. Dentro da ação, os moradores garantem que houve mortos.

"A gente recebeu uns vídeos aqui e o povo está comentando que morreram três pessoas nessa guerra deles. O que não dá para saber é quantos foram do CV e quantos foram do BDM", completa o morador. A reportagem teve acesso a vídeos que mostram um corpo nas ruas do calabar. A Polícia Militar da Bahia (PM-BA), porém, não confirmou.

Diligências da PM foram realizadas também no Cemitério Campo Santo, em busca de criminosos que teria saído em fuga do Calabar. Uma viatura do Departamento de Polícia Técnica da Bahia (DPT) esteve no local. Funcionários do cemitério confirmaram que um corpo foi retirado.

"Quando eu cheguei aqui às 7h, a polícia já estava, duas viaturas estavam na porta e o pessoal comentou que estavam atrás de gente que tinha fugido. Depois, chegaram mais viaturas e saíram daqui com um corpo coberto", relata um funcionário, sem se identificar.