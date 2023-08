Tiroteio deixa quatro mortos na Pituba

Um tiroteio deixou moradores da Pituba assustados na noite deste sábado (19) e resultou em quatro mortos. O confronto foi entre policiais militares e quatro homens suspeitos de crimes nas proximidades da Praça Nossa Senhora da Luz, região residencial e comercial do bairro. Armas e um carro roubado foram apreendidos. Em nota, a Polícia Militar explicou que viaturas faziam ronda quando foram informadas pela Central de Comunicação que homens suspeitos de praticar ações criminosas na Boca da Mata, em Cajazeiras, estariam pela região da Pituba. O tipo de crime que eles praticaram não foi divulgado. O carro que os bandidos usaram para cometer os crimes foi identificado pelos policiais.

“Com base em informações referentes às características do automóvel, as buscas foram iniciadas, sendo o carro encontrado. Durante a tentativa de abordar os ocupantes do veículo, os indivíduos efetuaram disparos contra os policiais. Houve o revide e, após a troca de tiros, quatro homens foram encontrados feridos”, diz a nota.