POLÍTICA

TJ-BA julga nesta quarta recurso de ex-prefeito de Itaberaba contra sua condenação à prisão

A Seção Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) vai julgar, nesta quarta-feira (3), os recursos do ex-prefeito de Itaberaba, João Almeida Mascarenhas Filho (PSD), contra a decisão que condenou o político a mais de cinco anos de prisão por crime de responsabilidade. Além da pena a cinco anos e três meses de reclusão em regime semiaberto, João Mascarenhas também deve ficar inelegível por oito anos.

A condenação ocorreu após ação penal movida pelo Ministério Público estadual (MP-BA) contra o ex-prefeito, acusado de imprimir fotografias suas em carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) da cidade, em 2011, quando governava Itaberaba, e de fixar uma faixa promocional à sua gestão em um trato do município estacionado em frente à prefeitura.

“Existem os requisitos para a consumação da prática delitiva: há a existência de um vínculo funcional entre o agente público e a administração pública; a posse e responsabilidade sobre o bem público; a apropriação do bem pelo agente público e a violação do interesse público”, disse o desembargador Júlio Cezar Lemos Travessa, relator do caso na 2ª Câmara Criminal da 1ª Turma do Tribunal de Justiça da Bahia.