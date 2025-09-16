TJ-BA lança prêmio para reportagens voltadas ao combate à violência doméstica

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Gilberto Barbosa
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 18:53
Com o objetivo de estimular reflexões sobre o papel da mídia na prevenção e enfrentamento da violência doméstica, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) entregará o prêmio “Justiça Pela Paz em Casa”, que reconhece reportagens relacionadas ao tema.
Ao todo, serão premiadas reportagens em jornal impresso, digital, audiovisual e áudio, além de produções universitárias, publicados até o dia 31 de outubro deste ano. A data para o lançamento do prêmio, cuja entrega será realizada no final de novembro, ainda será definida pela organização.
“Nós viemos sonhando em premiar o jornalismo, que tem sido um verdadeiro aliado no enfrentamento a violência contra a mulher. Essa é uma parceria que tem que ser reforçada ainda mais para que possamos reduzir esses números que estão ainda mais alarmantes no nosso estado”, disse a desembargadora do TJ-BA, Nágila Brito.
Visando divulgar o prêmio, Nágila está com visitas programadas nas diversas redações na Bahia. A primeira delas foi a Rede Bahia, que a recebeu na tarde desta terça-feira (16). No local, ela se reuniu com a diretora-executiva do CORREIO, Renata Correia.
“É muito importante estarmos exercendo esse papel de apoiador de uma iniciativa como essa, porque somos um holofote e conseguimos reverberar um assunto de extrema importância para a sociedade. Não podíamos estar de fora, não só propagando, mas como apoiadores da justiça para que consigamos reduzir os números de violência doméstica no nosso estado”, falou Renata.