Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

TJ-BA lança prêmio para reportagens voltadas ao combate à violência doméstica

Desembargadora Nágila Brito visitou o CORREIO para divulgar ação

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 18:53

Desembargadora Nágila Brito visitou o CORREIO para divulgar ação Crédito: Gilberto Barbosa/CORREIO

Com o objetivo de estimular reflexões sobre o papel da mídia na prevenção e enfrentamento da violência doméstica, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) entregará o prêmio “Justiça Pela Paz em Casa”, que reconhece reportagens relacionadas ao tema.

Ao todo, serão premiadas reportagens em jornal impresso, digital, audiovisual e áudio, além de produções universitárias, publicados até o dia 31 de outubro deste ano. A data para o lançamento do prêmio, cuja entrega será realizada no final de novembro, ainda será definida pela organização.

“Nós viemos sonhando em premiar o jornalismo, que tem sido um verdadeiro aliado no enfrentamento a violência contra a mulher. Essa é uma parceria que tem que ser reforçada ainda mais para que possamos reduzir esses números que estão ainda mais alarmantes no nosso estado”, disse a desembargadora do TJ-BA, Nágila Brito.

Visando divulgar o prêmio, Nágila está com visitas programadas nas diversas redações na Bahia. A primeira delas foi a Rede Bahia, que a recebeu na tarde desta terça-feira (16). No local, ela se reuniu com a diretora-executiva do CORREIO, Renata Correia.

“É muito importante estarmos exercendo esse papel de apoiador de uma iniciativa como essa, porque somos um holofote e conseguimos reverberar um assunto de extrema importância para a sociedade. Não podíamos estar de fora, não só propagando, mas como apoiadores da justiça para que consigamos reduzir os números de violência doméstica no nosso estado”, falou Renata.

Mais recentes

Imagem - Geotecnologia e IA estão em debate no Geopública 2025 que segue até sexta (19)

Geotecnologia e IA estão em debate no Geopública 2025 que segue até sexta (19)
Imagem - Tribunal de Contas inicia auditoria para apurar aplicação das emendas PIX no estado

Tribunal de Contas inicia auditoria para apurar aplicação das emendas PIX no estado
Imagem - Um mês depois, Polícia Civil pede mais tempo para concluir inquérito de triplo homicídio em Ilhéus

Um mês depois, Polícia Civil pede mais tempo para concluir inquérito de triplo homicídio em Ilhéus

MAIS LIDAS

Imagem - Bolsonaro é hospitalizado em Brasília, e filho pede orações
01

Bolsonaro é hospitalizado em Brasília, e filho pede orações

Imagem - Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições
02

Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições

Imagem - Consórcio é habilitado para obras de expansão do metrô de Salvador; saiba mais
03

Consórcio é habilitado para obras de expansão do metrô de Salvador; saiba mais

Imagem - Tici Pinheiro revela que ficou emocionada com pedido da filha Rafa Justus em show
04

Tici Pinheiro revela que ficou emocionada com pedido da filha Rafa Justus em show