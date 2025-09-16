“JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA"

TJ-BA lança prêmio para reportagens voltadas ao combate à violência doméstica

Desembargadora Nágila Brito visitou o CORREIO para divulgar ação

Gilberto Barbosa

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 18:53

Desembargadora Nágila Brito visitou o CORREIO para divulgar ação Crédito: Gilberto Barbosa/CORREIO

Com o objetivo de estimular reflexões sobre o papel da mídia na prevenção e enfrentamento da violência doméstica, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) entregará o prêmio “Justiça Pela Paz em Casa”, que reconhece reportagens relacionadas ao tema.

Ao todo, serão premiadas reportagens em jornal impresso, digital, audiovisual e áudio, além de produções universitárias, publicados até o dia 31 de outubro deste ano. A data para o lançamento do prêmio, cuja entrega será realizada no final de novembro, ainda será definida pela organização.

“Nós viemos sonhando em premiar o jornalismo, que tem sido um verdadeiro aliado no enfrentamento a violência contra a mulher. Essa é uma parceria que tem que ser reforçada ainda mais para que possamos reduzir esses números que estão ainda mais alarmantes no nosso estado”, disse a desembargadora do TJ-BA, Nágila Brito.

Visando divulgar o prêmio, Nágila está com visitas programadas nas diversas redações na Bahia. A primeira delas foi a Rede Bahia, que a recebeu na tarde desta terça-feira (16). No local, ela se reuniu com a diretora-executiva do CORREIO, Renata Correia.