CORRENTE DO AMOR

TJBA promove mutirão de exames de DNA gratuito em Salvador

Ação tem início na próxima terça-feira (13)

Da Redação

Publicado em 9 de agosto de 2024 às 19:35

TJBA Crédito: Reprodução

A partir da próxima terça-feira (13) o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), promove o evento “Corrente do Amor – Cejusc [Centros de Conciliação] Pai Presente”, destinado ao reconhecimento de paternidade de forma gratuita. A ação segue até a sexta-feira (16) e será realizada das 9h às 16h30, na sede do Laboratório Biocroma, no Rio Vermelho, em Salvador.

Na ocasião, serão coletados materiais genéticos para os exames de Investigação de Paternidade (DNA). As famílias interessadas em participar do projeto, cujo viés tem como público-alvo a população carente de Salvador e entorno, deverão entrar em contato pelos telefones (71) 3372-5167 / 0800 284 2252 ou pelo WhatsApp (71) 98167-4922.

Pai Presente

No dia 27 de julho, o Nupemec participou, juntamente com o projeto Pai Presente, do Mutirão Feira de Saúde e Cidadania, realizado em parceria com o Centro Comunitário Batista Clériston Andrade (Cecom), na capital baiana.

Durante a atividade, houve uma palestra sobre o funcionamento do programa Pai Presente e 15 atendimentos, sendo 10 de orientação jurídica, 3 encaminhamentos para mediação em unidades dos Cejuscs mais próximas e 2 agendamentos de DNA feitos pelo aplicativo WhatsApp do Cejusc Pai Presente.