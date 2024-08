VAI TER PRAIA?

Confira a previsão do tempo para Salvador no fim de semana do Dia dos Pais

Sexta (9) é o dia com maior probabilidade de chuva

Da Redação

Publicado em 9 de agosto de 2024 às 14:11

Céu nublado e ventania nesta segunda (7/8) em Salvador Crédito: Marina Silva

A previsão do tempo para Salvador neste fim de semana é de chuvas fracas e céu nublado. Segundo a Defesa Civil da capital baiana (Codesal), esta sexta-feira (9) é o dia com maior probabilidade de chuva, quando o céu deve permanecer parcialmente nublado com chances de até 60% de chuvas fracas, por vezes moderadas.

Já no sábado (10) o céu deve ficar claro a parcialmente nublado com chances de até 10% de chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia.