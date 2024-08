CRESCENTE

Dia dos Pais deve aumentar em 6% vendas na capital baiana, aponta CDL

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL) Salvador projeta um crescimento de 6% nas vendas, na semana do Dia dos Pais, em 2024, na comparação com o mesmo período do ano passado. O índice é obtido a partir de leitura da situação econômica do país, e informações de lojistas e parceiros locais. A instituição trabalha com uma expectativa para o ticket médio das compras de R$ 210.