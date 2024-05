INCENTIVO

Trabalhadores da cultura ganham agência para fortalecer economia criativa em Salvador

Lançamento da Agência do Trabalhador da Cultura aconteceu na tarde desta quarta-feira (22)

Da Redação

Publicado em 22 de maio de 2024 às 21:48

Lançamento do programa aconteceu no Arquivo Público de Salvador Crédito: Betto Jr./Secom PMS

Cultura é trabalho e dá trabalho. Foi com esse pensamento que a Prefeitura de Salvador, através das secretarias municipais de Cultura e Turismo (Secult) e de Desenvolvimento, Emprego e Renda (Semdec), lançou, nesta quarta-feira (22) a Agência do Trabalhador da Cultura. A apresentação aconteceu no Auditório do Arquivo Público Municipal, no Comércio.

A agência tem o objetivo de fortalecer a economia criativa e impulsionar negócios culturais, a partir do fomento de três pilares fundamentais: empregabilidade, formação e negócios. Para isso, o investimento total será de R$5.021.811, utilizados em duas etapas de implementação. Todos os serviços serão oferecidos de forma gratuita.

Na primeira fase, haverá a disponibilização de 270 consultorias para empreendedores e empresas e 24 palestras e oficinas que contemplarão 240 pessoas. Serviços criativos também serão oferecidos. Serão 72 atendimentos de fotografia por mês, 12 de design e 12 de redação publicitária, o que resultará em 960 atendimentos em um ano.

Além disso, para facilitar o acesso a informações sobre a área, as secretarias levantarão dados para elaborar indicadores sobre e para o setor a partir da Agência. Isso será feito a partir de boletins semestrais com dados do mercado cultural e criativo de Salvador, e também através da produção de uma tabela de piso salarial para trabalhadores da cultura.

É na segunda etapa que está concentrada a maior parte do investimento: R$3,18 milhões do valor total. Nessa, que terá início no próximo semestre, o foco estará em acelerações e incubações, eventos de mercado e ações estratégicas.

O objetivo é que, em um ano, 90 carreiras e negócios sejam incubados e 60 empresas aceleradas. Serão oito turmas voltadas para blocos afro, negócios culturais, carreiras de música e artes visuais. Em 12 meses, 3.400 pessoas serão impactadas pelo programa.

Já entre as ações estratégicas, estão o Prêmio Cidade da Música, que bonificará 20 artistas independentes de Salvador com gravação de fonogramas na Cidade da Música; o Edital de Mobilidade Artística, com bolsas que impulsionam a participação do setor cultural em eventos de diferentes cidades do mundo; e iniciativas estratégicas para formação profissional técnica no setor de entretenimento, que acontecem em parceria com o projeto Backstage Lab.

Segundo o prefeito Bruno Reis (União Brasil), nunca se investiu tanto em cultura em Salvador como agora. “[É um] setor tão importante na nossa cidade, por tudo que representa. Cultura é turismo, é negócio, é empreendedorismo. É a melhor forma de manifestação de qualquer povo, de qualquer gente. A gente fica feliz de poder dar mais um passo importante. Essa agência vai se somar aos outros equipamentos novos, como o SAC do Empreendedor e a Cidade da Música”, disse.

A Agência funcionará no SAC do Empreendedor, localizado no Mercado São Miguel, em parceria com o Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM). O programa é voltado para artistas e produtores culturais; técnicos do espetáculo e entretenimento; negócios culturais; pesquisadores, consultores e educadores da cultura da cultura e da economia criativa.

O projeto terá atendimentos presenciais e online, com ações descentralizadas para periferias da cidade, com espaço físico para atendimento customizado para a cultura e economia criativa, além de conexão entre trabalhadores das artes e o mercado.

Ao lado do prefeito, a mesa de apresentação contou com os titulares da Secult, Pedro Tourinho, e da Semdec, Mila Paes, a diretora de Cultura da Secult, Maylla Pita, e o diretor da Salvador Tech da Semdec, Vinícius Mariano.

Nomes importantes para a cultura local marcaram presença no lançamento, como o presidente da Fundação Gregório de Matos, Fernando Guerreiro, os presidentes dos blocos Malê Debalê e Alvorada, Cláudio Araújo e Vadinho, respectivamente, e o ator Luís Salém.

Para o auditório lotado, Maylla e Vinícius, idealizadores da Agência, ressaltaram a importância de enxergar a cultura como uma prática rentável, que serve de sustento para muitos soteropolitanos.

“Essa é uma entrega transversal entre a Secult e a Semdec, entendendo que a cultura muda a nossa cidade, gera empregos e renda, e é hoje a melhor política pública que a gente pode oferecer para a nossa população. E como gerar renda em Salvador melhor do que por meio da cultura e da criatividade, que nosso povo tem de sobra?”, celebrou Vinícius.

Pedro Tourinho também salientou o poder da cultura como o motor da transformação econômica. Segundo o secretário, a Agência vem como a ação mais pragmática no entendimento do setor cultural enquanto atividade econômica, sabendo que, muitas vezes, essa área não segue os mesmos padrões de outros campos de atuação.

“Nosso objetivo é que as pessoas possam viver de cultura em Salvador. Se, no turismo, essa é uma das cidades econômicas mais importantes, a cultura é o que sustenta o turismo. Todos que trabalham com cultura são um pouco empreendedores. Tem que viver, tem que fazer dinheiro, tem que prosperar”, declarou.

A secretária Mila Paes descreveu o programa como um momento de celebração. “A gente entende e reconhece o quanto a cultura é potência na cidade de Salvador. A cultura tem toda uma cadeia produtiva que move a nossa economia”, disse.