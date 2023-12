Trabalhadores de obra em que operário morreu após cair de andaime paralisam atividades em Salvador

Cerca de 80 trabalhadores da obra da Solaris Engenharia, localizada ao lado do Hospital Evangélico, em Brotas, paralisaram as atividades na manhã desta terça-feira (12). A paralisação acontece após um acidente de trabalho no local, que resultou na morte do operário Edson do Amor Divino no mês passado.



Ele sofreu uma queda do andaime em 14 de novembro, foi internado no Hospital Geral do Estado (HGE) com múltiplas fraturas e faleceu na madrugada do dia 17.