CLIMINHA DE COPA

Tradição de 40 anos: bandeirão de escola vai cobrir a Ladeira do Bonfim na Copa de 2026

Em 2026, o desfile do bandeirão será no dia 6 de junho, a partir das 15h

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de abril de 2026 às 05:00

Bandeirão da Escola Santa Rita Crédito: Talita Costa/Acervo Pessoal

Faltam pouco menos de 60 dias para o Brasil entrar em campo contra o Marrocos nos Estados Unidos e dar início a mais uma campanha da Seleção na Copa do Mundo. Enquanto o Hexa não chega, porém, as ruas da Cidade Baixa ganharam as cores da bandeira nacional com o tradicional bandeirão da Escola Santa Rita, que completa 40 anos em 2026.

Tradicionalmente, uma semana antes do início dos jogos da Copa, os alunos carregam o bandeirão do bairro de Roma até a Igreja do Bonfim, forrando toda a sua ladeira em um gesto simbólico de fé, união, tradição e pertencimento. Em 2026, o desfile do bandeirão será no dia 6 de junho, a partir das 15h.

Bandeirão da Escola Santa Rita 1 de 3

Idealizado por Maria José, carinhosamente conhecida como Pró Lia, fundadora da Escola Santa Rita, o projeto nasceu em 1986 com o propósito de unir educação, cultura e esporte. A professora explica que reparou no grande interesse dos alunos pelo futebol e preparou o projeto com a intenção de aproveitar o momento para ensinar.

“Eles realmente aprendem. Ontem mesmo estavam olhando a metragem da bandeira. É um grande sucesso, 40 anos. Vou pela bandeira e pelas crianças, eu educo com amor, com paciência”, diz a professora. Ela também revelou que há planos de repetir o gesto em 2027, quando será realizada a Copa do Mundo Feminina no Brasil.

Durante o desenvolvimento do projeto, são estudados os países das seleções representadas, abordando aspectos como cultura, localização geográfica, história, idioma e tradições. Além disso, são trabalhados conteúdos matemáticos, como cálculos relacionados à bola (medidas, circunferência, diâmetro e proporções), elaboração de tabelas, análise de resultados e estatísticas dos jogos.

O projeto também envolve leitura, produção textual, pesquisas e outras atividades. Professor de Língua Portuguesa da escola desde a década de 90, Rafael Oliveira explica que cada docente utiliza o evento para trabalhar o seu conteúdo com interdisciplinaridade.

“Geografia pode explorar aspectos geopolíticos, econômicos. O professor de história aborda a questão histórica de alguns países para aprofundar além da própria curiosidade e assim por diante”, diz. Entre as crianças, o clima é de euforia máxima. “Eles estão muito animados, como é de se esperar da própria idade e da animosidade de véspera da Copa do Mundo”, conta.

Dentro desse projeto, o bandeirão surge como o principal símbolo. Ontem, a bandeira foi estendida na Rua Monsenhor Basílio Pereira, no bairro de Roma, para reparos nos tecidos e produção de pinturas, contando com a participação de cerca de 200 crianças e adolescentes.