SINCRETISMO

Tradição? Entenda porque religiosos do candomblé foram assistir culto católico

Do terreiro Ilê Axé Yá Onira, o pai de santo Roberto de Iansã - como é conhecido - explica que a romaria é um ritual antigo associado ao sincretismo religioso. Ela acontece após a feitura do santo e, antes de voltar para casa para cumprir resguardo, o iniciado é levado por um babalorixá ou ekedi - cargo feminino na religião - para uma igreja ou até três igrejas católicas. Eles percorrem e dão volta no templo e depois entram para assistir a missa ou fazer alguma reverência.

Roberto de Iansã ainda explica que a cerimônia não depende do orixá, mas em geral as igrejas são escolhidas conforme o sincretismo que corresponde ao orixá do iniciado. "É um ato que nem todos hoje fazem, mas antigamente se fazia. Não tem incorporação ou oferenda, é uma pessoa que entra no templo religioso e assiste uma missa ou apenas se benze e depois", afirma.