BOEMIA FEIRENSE

Tradicional bar em Feira de Santana, Cortiço deve fechar as portas; entenda

Dono se queixa de rotina puxada e dá férias aos funcionários a partir de 3 de fevereiro: 'Durmo em casa e moro no bar'

Tharsila Prates

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 22:11

O Cortiço, em Feira de Santana Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um dos bares mais conhecidos e frequentados de Feira de Santana, a segunda maior cidade da Bahia, deve encerrar as atividades. A partir de 3 de fevereiro, os 20 funcionários do Cortiço, na Rua São Domingos, no bairro dos Capuchinhos, terão férias coletivas de 30 dias. Nesse período, o dono decidirá se continua com o negócio, que é fonte de renda da família há mais de quatro décadas.

"Vou conversar com minhas filhas para analisar a situação, mas acho que eu não devo continuar. Estou com um problema de saúde, coisa simples, circulação, mas o médico me chamou atenção que não posso ficar muito tempo em pé”, afirmou Valdeck Rodrigues Mascarenhas, em entrevista ao site Acorda Cidade.

Ele contou que a prescrição médica foi descansar, o que é incompatível com a rotina que seu Valdeck leva há 48 anos: “Gosto de fazer as coisas [do bar], eu adoro cortar as carnes, amo meu bar. São 48 anos que eu durmo em casa e moro no bar. Às vezes eu penso em como vou ficar sem essa rotina, mas a gente dá um jeitinho. Vou procurar sair mais, tenho vontade de comprar uma chácara e viver com minhas filhas, passear mais, ir a Salvador, Aracaju e assim ir levando a vida”, afirmou o empresário, que é pai de três filhas.